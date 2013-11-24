РФ не обіцяла Україні 20 млрд доларів за скасування євроінтеграції - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола Азаров заперечує, що Росія обіцяла Україні компенсацію у розмірі 20 млрд дол за скасування євроінтеграції.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу ICTV.

«Така брехня , ... в такій відповідальній ситуації перед своїм народом брехати не можна. Нехай він (лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк - УНІАН) покаже, де це записано. Нехай вийде до трибуни Верховної Ради і покаже документ, де це записано - дати 20 млрд. Це абсолютна брехня. Від ЄС отримано обіцянку, що протягом 7 років, підкреслюю, ми можемо отримати 1 млрд євро. Все. Крапка», - зазначив Азаров.

Він підкреслив, що для нас найголовніший компенсатор - збереження нормального торговельного режиму, коли у нас товарообіг з Росією був 50 млрд дол..

«Адже наша продукція машинобудування на 75 % йде до Росії, а 80 % - в країни СНД. Чи могли піти на те, щоб поставити хрест на головних галузях, не отримавши компенсаторів від ЄС. Адже жодна країна, яка вступила в ЄС, не йшла туди без компенсаторів. Ми прагнемо до євроінтеграції, до перспективи членства ЄС, але у нас є свої інтереси», - додав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк раніше заявив, що Президент Віктор Янукович виторгував для себе і для свого найближчого оточення зниження ціни на газ і 20 млрд дол, які витратить на фальсифікацію президентських виборів-2015. «Президент Янукович виторгував для себе і для свого найближчого оточення нібито зниження ціни на газ, і президент Янукович виторгував для себе і для свого найближчого оточення майже 20 млрд доларів США, половину з яких вкрадуть, а половину з яких вони витратять на виборчу компанію для того, щоб Віктор Янукович сфальсифікував і пост президента в 2015 році», - сказав Яценюк.