Яценюк прилетів до Харкова, але в лікарні обмежили відвідування Тимошенко

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко видужала після застуди, але в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові діє обмеження на відвідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед харківською лікарнею сказала журналістам лікуючий лікар Тимошенко з української сторони Ірина Фурса.

За її словами, Тимошенко приступила до фізичних навантажень за звичайним своїм графіком.

Фурса підкреслила, що Тимошенко “вийшла з того стану без будь-яких наслідків”. Ніяких загострень за основним захворюванням не було, і сьогодні під час лікарського обходу нових скарг екс-прем’єр не пред'являла, сказала Фурса.

Вона зазначила, що на цей час Тимошенко “ввійшла в свій звичайний режим”.

Водночас відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе Тимошенко зустрітися зі своїми політичними соратниками Арсенієм Яценюком та Юрієм і Іриною Луценками, лікар сказала: «Враховуючи, що в місті у зв'язку з осінньо-зимовим періодом почастішали загострення застудних захворювань, ми зараз дуже диференційовано ставимося до відвідувань, намагаємося максимально їх зменшити, щоб не було нових інфекцій, які можуть бути принесені”.

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Фурса наголосила, що карантин в лікарні не оголошено, але обмеження на зустрічі стосується кожного пацієнта закладу.

“Карантину по місту нема. Є обмеження відвідування у зв'язку з осінніми загостреннями. Це обмеження стосується кожного пацієнта”, - наголосила вона.

Фурса не відповіла на запитання журналістів, чи рекомендуватиме вона проведення зустрічі з опозиціонерами, пославшись на те, що проведення зустрічей не стосується лікувального процесу, за який вона відповідає.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк щойно прибув до Харкова для зустрічі з екс-прем’єр-міністром Тимошенко.

“Прибули до Харкова. Що на цей раз вони придумають, щоб не пустити нас до Юлії”, - написав Яценюк у своєму Twitter.

Довідка УНІАН. Раніше, 15 листопада, пенітенціарна служба заявила, що Тимошенко хвора на ГРВІ. У зв'язку з цим до неї не пустили її соратників - Арсенія Яценюка, Юрія Луценка та Ірину Луценко. Також було скасовано заплановану зустріч з віце-президентом Європейської народної партії.

Водночас донька Тимошенко назвала неправдою заяву ДПтС про застуду екс-прем’єр-міністра, через яку вона нібито не може зустрітися зі своїми політичними соратниками.