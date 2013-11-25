В аеропорту "Харків" спростували повідомлення Яценюка

Міжнародний аеропорт «Харків» працює у штатному режимі.

Про це повідомили УНІАН у довідковій службі аеропорту. «Аеропорт приймає рейси, працює в штатному режимі», - сказали у довідковій службі.

За даними аеропорту, з Києва сьогодні запланований приліт чотирьох авіарейсів, усі вони очікуються за графіком.

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Затримуються лише рейси у московський аеропорт «Шереметьєво».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, до Харкова для зустрічі з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко планували прилетіти лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, а також Юрій та Ірина Луценки. Проте Яценюк через проблеми з авіасполученням не зміг вилетіти у Харків. «Не приймає Харків», - написав він у Twitter, повідомила прес-служба «Батьківщини».