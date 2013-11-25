Сьогодні має відбутися зустріч Тимошенко із соратниками

08:10, 25 листопада 2013
Політика
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Це вже друга спроба зустрітися цього місяця.

До Тимошенко мають прийти гості

У понеділок, 25 листопада, о 10.30, має відбутися короткострокове побачення лідера опозиції Юлії Тимошенко з соратниками - Головою парламентської фракції та Політради ВО "Батьківщина" Арсенієм Яценюком та подружжям Луценків, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Юлія Тимошенко скористалася своїм правом і подала повторну заяву про побачення. Це вже друга спроба лідера опозиції зустрітися з соратниками в листопаді.

Як відомо, 15 листопада Арсеній Яценюк та подружжя Луценків приїхали до Харкова на короткострокове побачення з Тимошенко, однак, через інформацію щодо начебто "хвороби" Юлії Тимошенко не змогли з нею зустрітися.

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