На Євромайдані "Беркут" заблокував машину зі звуковою апаратурою – активісти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадської організації «Наступ» з посиланням на голову "Наступу" Руслана Секелу.

Зокрема, за його словами, сьогодні, 25 листопада, близько 16.00 на Майдан Незалежності мала прибути машина із звукопідсилювальною апаратурою для учасників мітингу.

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Водночас поряд із станцією метро "Хрещатик" кілька десятків співробітників «Беркута» оточили автомобіль, витягли з кабіни водія, а саму автівку відправляють у невідомому напрямі, заявив Секела.

За його словами, «машину оточив «Беркут», зараз колона зі ста мітингувальників йде відбивати звукопідсилювальну апаратуру».

Секела також наголосив, що правоохоронці попередньо обіцяли не перешкоджати виступам мітингувальників.