Біля Кабміну бійка - правоохоронці застосували сльозогінний газ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як зазначається в повідомленні, колона мітингувальників, прибувши з Європейської площі до будівлі Кабміну, розпочала блок-пікет.

Близько тисячі демонстрантів на чолі з народними депутатами з опозиційних фракцій тримають плакати: «Юлі-волю!», «Україну до Євросоюзу!». Мітингувальники вигукують: «Ганьба!», «Уряд Азарова у відставку!» тощо.

Будівля КМУ оточена співробітниками міліції та загонів спецпризначення. О 09.55 під Кабінетом міністрів сталася сутичка.

Під час виїзду однієї з урядових машин з території будинку Уряду, мітингувальники пробували зупинити її. Спецпризначенці намагалася відтіснити натовп, сталася невелика бійка, у якій демонстранти зірвали декілька шоломів.

В даний момент «Беркут» намагається витіснити людей на проїжджу частину.

Правоохоронці застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.