Біля Кабміну бійка - правоохоронці застосували сльозогінний газ
Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти прихильників євроінтеграції на акції біля Кабінету міністрів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
Зокрема, як зазначається в повідомленні, колона мітингувальників, прибувши з Європейської площі до будівлі Кабміну, розпочала блок-пікет.
Близько тисячі демонстрантів на чолі з народними депутатами з опозиційних фракцій тримають плакати: «Юлі-волю!», «Україну до Євросоюзу!». Мітингувальники вигукують: «Ганьба!», «Уряд Азарова у відставку!» тощо.
Будівля КМУ оточена співробітниками міліції та загонів спецпризначення. О 09.55 під Кабінетом міністрів сталася сутичка.
Під час виїзду однієї з урядових машин з території будинку Уряду, мітингувальники пробували зупинити її. Спецпризначенці намагалася відтіснити натовп, сталася невелика бійка, у якій демонстранти зірвали декілька шоломів.
В даний момент «Беркут» намагається витіснити людей на проїжджу частину.
Правоохоронці застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.