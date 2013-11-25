Як це було. Сутички Беркуту з активістами біля стін Кабміну і АП. Фотогалерея

13:25, 25 листопада 2013
Політика
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Бійці спецпідрозділу міліції
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