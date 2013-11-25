Як це було. Сутички Беркуту з активістами біля стін Кабміну і АП. Фотогалерея
13:25, 25 листопада 2013Політика
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Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" відтісняють від Кабміну учасників акції за євроінтеграцію України
Сутичка між правоохоронцями та учасниками акції за євроінтеграцію України під Кабміном
Учасники акції за євроінтеграцію України під Кабміном застосовують сльозогінний газ проти "Беркуту"
Учасники віче “За європейську Україну!” під стінами АП України, в Києві
Священнослужитель біля кинутої димової шашки під стінами АП України
Сутичка між правоохоронцями та учасниками віче, біля будівлі Кабміну, "Беркут" застосовує сльозогінний газ
Активісти "Євромайдану" застосовують сльозогінний газ проти бійців "Беркуту"
Ще одна сутичка між правоохоронцями та учасниками віче, біля будівлі Кабміну
Бійці спецпідрозділу "Беркут" біля будівлі Кабміну після газової атаки активістів Євромайдану
Фото: Гонтар Володимир, фотокреспондент УНІАН
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