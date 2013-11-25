Турчинов закликав учасників Євромайдану продовжити пікетувати Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН про сьогодні увечері на мітингу на Європейській площі столиці заявив перший заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Олександр Турчинов.

"З 9 години, як сьогодні, так і завтра, ми починаємо пікетування Кабінету міністрів", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Того ж дня по всій Україні почали проходити масові акції протесту з вимогами підписати Угоду про асоціацію.

24 листопада на Євромайдан у Києві вийшли близько 100 тисяч осіб.