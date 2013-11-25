Опубліковано відео, на якому провокатори застосовують сльозогінний газ проти "Беркуту" і "тітушок"

Після вчорашніх подій навколо кабінету міністрів розпочато два кримінальних провадження. Як пояснили у міліції, справи відкриті через пошкодження мітингувальниками шлагбаума біля будівлі уряду, та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям, проти яких застосували сльозогінний газ та у яких кидали бруківкою. При цьому в МВС заявили, що використання їх співробітниками спецзасобів, зокрема сльозогінного газу було відповіддю на агресію мітингувальників.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час акцій біля Кабміну з боку протестуючих полетів запалений фаєр, а молодики з напівзакритими обличчями використовували газові балончики. Постраждало двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають – це справа рук провокаторів. Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію. Оперативникам вже вдалося встановити імена, зараз їх шукають. Валерій Коряк, начальник ГУ МВС України в Києві пояснив, що міліція виконоуючи вимоги ст.14 закону «Про міліцію» використала один чи два раза спецзсіб «Терен 4М». «Нам це дозволено коли є небезпека громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання шашок і сльозогінного газу з боку мітингувальників це не що інше як провокація. Це провокація щоб міліція застосувала силу і спровокувати масову бійку», - заявив він.

Раніше голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що семеро львівських студентів, які брали участь у київському Євромайдані, були побиті у міліції.