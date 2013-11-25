На Європейській площі тривають сутички, міліція застосувала шумові гранати, газ та кийки
На Європейській площі поблизу УНІАН тривають сутички правоохоронців із мітингувальниками.
Як передає кореспондент УНІАН, міліція застосувала шумові гранати та сльозогінний газ, а також гумові кийки.
Всього в оточенні близько 200 співробітників «Беркуту».
Тим часом мітинг на підтримку євроінтеграції продовжується на Європейській площі.
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Конфлікт почався після невдалої спроби опозиціонерів на чолі з нардепами відвоювати екіпаж мікроавтобуса, з якого, як вони стверджували, озброєні правоохоронці вели прослуховування.
За словами активістки Тетяни Чорновіл, яка раніше проникла в автобус, вона побачила трьох чоловік у цивільному, якісь дві сумки, на вагу легкі, тому вона сумнівається, що в цих сумках була зброя.
Також вона побачила якийсь пульт в кабіні авто.