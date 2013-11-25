На Європейській площі тривають сутички, міліція застосувала шумові гранати, газ та кийки

Як передає кореспондент УНІАН, міліція застосувала шумові гранати та сльозогінний газ, а також гумові кийки.

Всього в оточенні близько 200 співробітників «Беркуту».

Тим часом мітинг на підтримку євроінтеграції продовжується на Європейській площі.

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Конфлікт почався після невдалої спроби опозиціонерів на чолі з нардепами відвоювати екіпаж мікроавтобуса, з якого, як вони стверджували, озброєні правоохоронці вели прослуховування.

За словами активістки Тетяни Чорновіл, яка раніше проникла в автобус, вона побачила трьох чоловік у цивільному, якісь дві сумки, на вагу легкі, тому вона сумнівається, що в цих сумках була зброя.

Також вона побачила якийсь пульт в кабіні авто.