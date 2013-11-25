За фактом спроби штурму Кабміну порушили кримінальну справу

Відкрито кримінальну виробництво в зв'язку зі спробами мітингувальників прихильників євроінтеграції штурмувати будівлю кабінету міністрів України, повідомили РІА Новости в головному управлінні МВС України в Києві.

У неділю мітингувальники проти рішення уряду призупинити підготовку України до підписання угоди про асоціацію з ЄС кілька разів намагалися штурмувати будівлю уряду в центрі Києва.

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"Внесено матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Надалі будуть вивчені всі матеріали", - повідомила представник київської міліції, не уточнивши, за якими статтями йде кваліфікація справи. За її словами, у цих подіях біля будівлі кабміну постраждали, як мінімум, двоє співробітників міліції, нікого не затримали.

Після вчорашніх подій навколо кабінету міністрів розпочато два кримінальних провадження. Як пояснили у міліції, справи відкриті через пошкодження мітингувальниками шлагбаума біля будівлі уряду, та нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям, проти яких застосували сльозогінний газ та у яких кидали бруківкою.

При цьому в МВС заявили, що використання їх співробітниками спецзасобів, зокрема сльозогінного газу було відповіддю на агресію мітингувальників.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час акцій біля Кабміну з боку протестуючих полетів запалений фаєр, а молодики з напівзакритими обличчями використовували газові балончики. Постраждало двоє правоохоронців. Організатори мітингу вважають – це справа рук провокаторів. Міліція схильна звинувачувати в агресії опозицію. Оперативникам вже вдалося встановити імена, зараз їх шукають.

Валерій Коряк, начальник ГУ МВС України в Києві пояснив, що міліція виконоуючи вимоги ст.14 закону «Про міліцію» використала один чи два раза спецзсіб «Терен 4М».

«Нам це дозволено коли є небезпека громадян або безпосередньо працівнику міліції. Використання шашок і сльозогінного газу з боку мітингувальників це не що інше як провокація. Це провокація щоб міліція застосувала силу і спровокувати масову бійку», - заявив він.