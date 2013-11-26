Студенти ще двох національних університетів оголосили страйк

Студенти Національного університету ”Києво-Могилянська академія” оголосили про початок страйку 26 листопада об 11:30, написала у своєму Facebook Вікторія Сюмар.

Вони мають намір пройти маршем від будівлі академії до університету імені Тараса Шевченка для пошуку підтримки студентів інших вишів, передає «Українська правда».

Уже в понеділок увечері до двох тисяч студентів з різних київських вищих навчальних закладів організували ”студентський Євромайдан”.

Крім того, про страйк оголосили студенти Ужгородського національного університету.

Відповідні повідомлення розміщено в групах, створених в соціальних мережах Facebook та ”ВКонтакте”.

”Хочеш бути частиною Євросоюзу? Хочеш боротись за своє майбутнє? Не сиди на дивані і не чекай щастя з неба! Інші міста вже вийшли, тепер і наша черга!.. Коли почуєш звуки рупору біля свого університету, виходь і підтримай євроінтеграційний напрямок України!”, - закликають організатори груп.

Акції протесту і мітинги розпочалися в Україні 21 листопада після ухвалення Кабміном розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

У понеділок, 25 листопада, в Івано-Франківську студенти оголосили про безстроковий страйк, а на вулиці Львова і Тернополя вийшли тисячі студентів місцевих вишів.