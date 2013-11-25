На тернопільський Євромайдан прийшли близько тисячі студентів

У Тернополі на молодіжний Євромайдан зібралося близько тисячі студентів з різних вузів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, попередньо вони пройшли колоною центральними вулицями, заблокувавши при цьому на нетривалий час проїзд транспорту по головній вул. Руській.

На Театральному майдані студенти влаштували наметове містечко, після чого розпочали мітинг біля драмтеатру.

Вони скандують: «Україна – Європа!», «Молодь – за Європу!», «Ми – європейці!», «Слава українським студентам!», «Молодь нації – за євроінтеграцію!», «Банду геть!», «Слава Україні!», співають українських пісень, гріються, стрибаючи і вигукуючи «Хто не скаче, той москаль».

Як зазначив співорганізатор Євромайдану в Тернополі Любомир Шимків, акції на майдані проходитимуть щодня.

«Наметове містечко залишатимуть доти, доки не буде підписано угоду про асоціацію з ЄС», – наголосив він.

Студенти вже понад годину мітингують на майдані, не зважаючи на мокрий сніг та сильний вітер.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд ухвалив рішення про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Після цього у багатьох містах розпочалися акції протесту.

24 листопада один із співорганізаторів молодіжного Євромайдану у Тернополі, представник «Пласту» Любомир Шимків під час виступу на мітингу на Театральному майдані повідомив, що 25 листопада молодь міста розпочинає страйк в навчальних закладах і розгортає на майдані наметове містечко.

У розмові з кореспондентом УНІАН він повідомив, що до участі в акції протесту в наметовому містечку на Театральному майдані зголосилися студентські активісти всіх вузів Тернополя.

Сьогодні зранку правоохоронці змусили студентів забрати встановлений посеред Театрального майдану намет, мотивувавши тим, що студенти зарано розпочали акцію, яку зареєстрували на 13 годину.