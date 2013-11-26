У торгах України з ЄС фактор Тимошенко відійшов на другий план - політолог

Таку думку висловив політолог, голова правління Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко, коментуючи реакцію європейських чиновників на відповідне рішення Кабміну.

«З одного боку, європейські чиновники говорять, що двері до Європи залишається відкритою, з іншого - посилюють тиск на Україну. Та ж заява Кваснєвського, що якщо Асоціацію не підпишуть цього року, то це не відбудеться в найближчі два роки, зайве тому свідчення. Це можна трактувати як євроінтеграція за будь-яку ціну. Що поробиш, це закони політики, сильні завжди тиснуть. Наслідком цього якраз і стали останні рішення уряду», - заявив він.

На думку експерта, якщо в листопаді угоду не підпишуть, то є шанси, що сторони знайдуть компроміс у найближчі місяці.

«Переговори тривають, тому шанси на узгодження інтересів залишаються. Європейці розуміють, що не можна закінчувати процес, не досягнувши при цьому результату. При цьому вони усвідомлюють, що програвши тактичну боротьбу Росії, її в жодному разі не потрібно припиняти», - додав політолог.

Фесенко констатує, що європейцям потрібно не стільки критикувати Росію, скільки змагатися з нею, зокрема, на полі економічних пропозицій Україні.

Коментуючи вплив фактору екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на Вільнюський саміт, експерт зауважив, що він відходить на другий план.

Україна повинна шукати прийнятний для себе баланс інтересів і у відносинах з ЄС, і у відносинах з Росією.

«Фактор Тимошенко і до Евромайдану, і навіть рішення Кабміну відійшов на другий план. Це трапилося ще тижні 2 тому. Формально він залишався, але у нас були шанси підписати договір з ЄС навіть без звільнення Тимошенко. Це зайвий раз свідчить, що більшу вагу отримали економічні чинники», - резюмував він.