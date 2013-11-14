Кваснєвський: Якщо асоціацію з Україною не підпишуть, то перенесуть на невизначений час

Представник місії Європарламенту Олександр Квасневський прогнозує перенесення асоціації України з ЄС на невизначений час, якщо відповідна угода не буде підписана у Вільнюсі.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Непідписання у Вільнюсі означатиме перенесення асоціації на не відомо скільки років. Бо, скажімо, можна точно прогнозувати, що в найближчі два роки ніхто не займатиметься асоціацією з Україною», - сказав Квасневський, пояснивши, що 2014 рік – це рік виборів до Європарламенту, потім обрання нової Євро комісії, а 2015 рік – рік нових президентських виборів в Україні.

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«Тоді голова не болітиме тим, щоб займатися Україною», - зазначив він, додавши, що принаймні два роки були б втрачені.

«А по тих двох роках ми б повернулися до ситуації, яка вже буде іншою. І не обов'язково та ситуація буде кращою. А можливо, навіть і гіршою, аніж у 2013-му році», - підкреслив Квасневський.

За його словами, усвідомлення того, наскільки високою є ставка цієї гри, є не лише з боку місії Кокса і Квасневского чи ЄС, але також розуміння є і в українських лідерів.

«Тут триває битва неймовірного значення і ваги», - наголосив він.

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