Янукович: Асоціація можлива лише тоді, коли Україна буде економічно готовою (відео)
20:22, 26 листопада 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович наголошує, що Київ не змінює курс на євроінтеграцію, але підписання Угоди з ЄС можливе лише тоді, коли Україна буде економічно до цього готова.
Янукович запевнив, що Україна не змінює курс
Про це Президент України заявив в інтерв`ю українським телеканалам.
«Ми ж не змінюємо курс. Ми хочемо зараз щоб рахувалися з нашими інтересами. Ми йдемо цим шляхом. Ми його не змінюємо", - заявив Янукович в інтервью, фрагмент якого показав телеканал "Інтер" в ефірі програми "Подробиці".
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Як повідомляв УНІАН, Президент України дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).
Відео: ТСН
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