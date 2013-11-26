Янукович: Асоціація можлива лише тоді, коли Україна буде економічно готовою (відео)

Про це Президент України заявив в інтерв`ю українським телеканалам.

«Ми ж не змінюємо курс. Ми хочемо зараз щоб рахувалися з нашими інтересами. Ми йдемо цим шляхом. Ми його не змінюємо", - заявив Янукович в інтервью, фрагмент якого показав телеканал "Інтер" в ефірі програми "Подробиці".

Читайте також: Янукович заявив, що поїде до Вільнюса

Як повідомляв УНІАН, Президент України дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).

Відео: ТСН