Янукович попросив МВФ не принижувати Україну: "Ми не малі діти" (відео)

Під час інтерв’ю журналістам українських телеканалів Віктор Янукович розповів, що протягом останніх трьох років представники Європейського Союзу проголошували умовою надання Україні технічної допомоги в розмірі 610 млн. євро підписання угоди з МВФ щодо надання Україні кредиту на умовах цієї організації.

«З 2010 року три роки поспіль цю цукерку у красивій обгортці нам показували і казали: «Ви їх (кошти МВФ) отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду». Не треба нас так принижувати. Ми не малі діти, на солодкі цукерки ми не йдемо. Ми серйозна європейська країна, а МВФ каже: «Підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії» і так далі. Я на це ніколи не піду», - зазначив Президент.

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За його словами, переговори з МВФ виявилися безрезультатними.

«Наші розрахунки на те, що нам допоможе Міжнародний валютний фонд, завершилися нічим. Я особисто вів переговори з МВФ на високих рівнях і в Україні, і в Сполучених Штатах. Ми отримали негативну відповідь», - підкреслив Віктор Янукович.

Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).

Відео: ТСН