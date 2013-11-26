Янукович попросив МВФ не принижувати Україну: "Ми не малі діти" (відео)

20:21, 26 листопада 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович наголошує, що вимоги Міжнародного валютного фонду щодо підняття тарифів на житлово-комунальні послуги для населення є неприйнятними

Янукович заявив, що пропозиції МВФ принижують Україну

Під час інтерв’ю журналістам українських телеканалів Віктор Янукович розповів, що протягом останніх трьох років представники Європейського Союзу проголошували умовою надання Україні технічної допомоги в розмірі 610 млн. євро підписання угоди з МВФ щодо надання Україні кредиту на умовах цієї організації.

«З 2010 року три роки поспіль цю цукерку у красивій обгортці нам показували і казали: «Ви їх (кошти МВФ) отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду». Не треба нас так принижувати. Ми не малі діти, на солодкі цукерки ми не йдемо. Ми серйозна європейська країна, а МВФ каже: «Підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії» і так далі. Я на це ніколи не піду», - зазначив Президент.

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За його словами, переговори з МВФ виявилися безрезультатними.

«Наші розрахунки на те, що нам допоможе Міжнародний валютний фонд, завершилися нічим. Я особисто вів переговори з МВФ на високих рівнях і в Україні, і в Сполучених Штатах. Ми отримали негативну відповідь», - підкреслив Віктор Янукович.

Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).

Відео: ТСН

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