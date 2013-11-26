Янукович заявив, що поїде до Вільнюса

«На сьогодні поки не змінюються плани. Я неодноразово казав, що збираюсь їхати до Вільнюса», - сказав Янукович в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

За словами голови держави, на шляху євроінтеграції для України головним є захист національних інтересів.

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«Питання підписання чи не підписання будь-якої угоди має бути обґрунтоване», - підкреслив президент.

Як повідомляє прес-служба президента, сьогодні Віктор Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).