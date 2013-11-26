Янукович: З наступного року розпочнеться будівництво місцевих доріг (відео)

Про це Президент України Віктор Янукович сказав в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, повідомляє прес-служба глави держави.

«Ми налаштовані на те, щоб зробити дуже серйозний крок - почати будувати місцеві дороги», - сказав Янукович.

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«Сьогодні люди не стільки хочуть мати магістралі, скільки хочуть мати нормальні дороги в містах. Я за те, щоб ми 2014 рік присвятили цьому питанню», - зазначив Янукович.

Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).

Відео: ТСН