Коморовський: Польща не конкурує з Росією за Україну

Президент Польщі Броніслав Коморовський заявляє, що Польська держава не намагається конкурувати з Російською федерацією за те, аби Україна обрала західний напрямок європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Коморовський заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza.

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"Справа вибору Україною західного чи східного напрямку не є польсько-російською конкуренцією. Це прагнення українців до Європи, а Польща є лише її частиною. Ми не конкуруємо з Росією за Україну, бо найбільше би хотіли того, аби Росія теж модернізувалася", - сказав він.

"Якщо українцям вийде демократизуватися та модернізуватися, то і в російському суспільстві зростуть такі прагнення", - додав Коморовський.