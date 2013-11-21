Альтернативи європейській інтеграції немає - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що альтернативи європейській інтеграції немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович заявив, виступаючи на бізнес-форумі у Відні, реагуючи на слова Федерального президента Республіки Австрія Гайнца Фішера, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

"Альтернативи європейської інтеграції не існує, можливо, є тимчасові складнощі, можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження до тієї вершини погода несприятлива, яка перешкоджає, і таке інше. Умовно кажучи, ми йдемо цим шляхом і не змінюємо напрямок маршруту", - сказав Янукович.

Натомість Фішер сказав, що саму постанову він не читав і тому коментувати не буде.