Студенти принесли на Банкову 250-метровий лист зі зверненням до Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, студенти виклали 250-метровий лист на вулиці Банковій, оскільки підступи до Адміністрації Президента України перегородив щільний кордон спецпідрозділу міліції та декілька автобусів.

Наразі близько 300 мітингувальників на Банковій скандують: “Україна — це Європа!”, “Молодь нації за євроінтеграцію” та “Підпиши!”.

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До мітингувальників вийшла особа, яка сказала, що представляє Адміністрацію Президента України. Їй було передано лист студентства.

Як повідомляв УНІАН, студентські активісти, які проводять акцію на підтримку євро інтеграції України на Майдані Незалежності, оголосили, що вони написали листа Президенту України Януковчу, щоб він зрозумів, що студенти - за асоціацію з Європейським Союзом.

У зверненні студенти вимагають підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Також, молоді люди хочуть, аби всі акції Євромайданів в усіх містах України проводилися без репресій. Також у зверненні до глави держави зазначається: «Шановний пане Президенте! Ми, українські студенти, які вийшли на Євромайдани у багатьох містах України, розпочали страйки у своїх університетах, самоорганізувалися без спонукань з боку політиків та адміністрації навчальних закладів, звертаємося до Вас як до головної посадової особи держави. Бо саме від Вас зараз залежить, чи будемо ми жити в європейській країні. Переважна більшість молоді, зокрема студентської, підтримує негайне підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І ми вимагаємо прислухатися до нашого голосу, оскільки молодь - майбутнє країни. Саме молодь житиме в цій країні та розвиватиме її, і ми вимагаємо не забирати в нас цих шансів та можливостей».

Студенти також закликають Президента України «невідкладно зустрітись з представниками студентства, які беруть участь у Євромайдані» та вимагають: «1. Виконати необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС умови та публічно проголосити метою Вашого перебування на вільнюському саміті підписання цієї угоди й висловити готовність підписати її 29 листопада.

2. Гарантувати безпеку мирних Євромайданів у всіх містах України, а також відсутність репресій щодо їхніх учасників як під час цих акцій, так і після їх закінчення. Припинити спроби заборон Євромайданів через суд місцевими органами влади».