До акції на Майдані Незалежності приєдналася п’ятитисячна колона студентів

Як передає кореспондент УНІАН, студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, Лінгвістичного університету та інших вишів Києва пройшли маршем від пам’ятника Тарасові Шевченку, вулицею Хрещатик, на Майдан Незалежності. Таким чином, студентство долучилося до мітингу на підтримку євроінтеграції.

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Мітингувальники на Майдані Незалежності зустріли колону студентів оплесками.

Молодь скандує гасла “Студентський страйк”, “Україна - це Європа!” та “Разом і до кінця”.