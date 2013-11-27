До Євромайдану в Києві приєдналися студенти ще чотирьох вишів

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином ще близько 300 студентів долучились до Євромайдану.

Студентський активіст повідомив про складнощі, з якими стикались студенти під час ходи до Євромайдану.

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“Особа, яка назвала себе заступницею декану в КПІ, забрала одного зі старост прямо з колони, а в університетів ім. Богомольця перед активістами закрили залізну браму і не випускали студентів з території навчального закладу”, - сказав активіст.

Він нагадав, що сьогодні було сформовано три ініціативні групи студентів з Києво-Могилянської академії та КНУ імені Шевченка, які ходили по інших навчальних закладах та закликали студентів йти на Євромайдан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, близько 14.00 багатотисячна колона студентів прийшла на Майдан Незалежності, де триває акція на підтримку євроінтеграції України. У акції беруть участь, зокрема, студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені Драгоманова, Лінгвістичного університету та інших вишів Києва. Вони пройшли маршем від пам’ятника Тарасові Шевченку, вулицею Хрещатик, на Майдан Незалежності. Із 25 листопада на Майдані перебувають студенти Києво-Могилянської академії.