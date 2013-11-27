Янукович розповів, чи планує він йти у президенти вдруге

Президент України Віктор Янукович визначиться, чи брати участь у президентській кампанії 2015 року після того, як порадиться з людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

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Він зауважив, що має програму розвитку країни, яку він втілює протягом своєї президентської каденції.

“Що стосується президентських виборів, я, коли буду завершувати виконання своєї програми, яку я намітив на цих 5 років, тоді прозвітую людям. Я присвячу достатньо часу і уваги, щоб прозвітувати людям і спитаю їх — людей, виборців, їх точку зору. І коли я її почую, і коли побачу результати, того, що зроблено,... тому що в мене ще рік. Я прийму рішення”, - сказав він.