Опозиція навряд чи захистить результати президентських виборів — політолог

"Ми бачимо, що три опозиційні політичні партії ("УДАР", "Свобода", "Батьківщина" — ред.) вже зараз перебувають між собою в конкуренції. Чи зможуть вони в другому турі захистити результати виборів — це сумнівно. Як на мене, все-таки було б більш правильним, щоб опозиція запропонувала єдину команду, єдину програму і звичайно єдиного кандидата в президенти", - розповів Матвієнко у коментарі Gazeta.ua.

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За прогнозами політолога, у другий тур може вийти лідер "УДАРу" Віталій Кличко.

"Єдиний кандидат має бути, якщо буде однотурова система. Ймовірно, що правляча більшість може спробувати запропонувати цю однотурову систему. Якщо буде два тури, то в цьому разі вже зараз можемо спрогнозувати представник якої політичної сили вийде в другий тур. Якщо буде балотуватися сама Юлія Володимирівна, що малоймовірно, то в цьому разі це буде за нею. Якщо ні, то це буде Віталій Кличко", - зазначив він.

"Зараз є набір людей - Тимошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок. Менші шанси мають такі персонажі, як Катеринчук, Порошенко. Хоча, якби поставили на когось нового, то шанси були б кращі. У Кличка залишається проблемою перспектива його реєстрації. Хоча, партія "УДАР" говорить, що жодної проблеми немає. Але через те, що про це так багато і довго говорять у мене особисто викликає занепокоєння. У Яценюка великі іміджеві проблеми і йому складно. Тимошенко не відомо чи зареєструють так само, як і Кличка. Отже, вони свідомо роблять все можливе, щоб ніякий інший кандидат взагалі не з'явився на цьому обрії", - додав він.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко вважає, що опозиція не повинна висувати єдиного кандидата на виборах президента у 2015 році. Екс-прем'єр заявляла, що опозиція має п'ять кандидатів у президенти, які сприймають її конкурентом.