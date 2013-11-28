ЄС повинен підписати угоду з Україною без звільнення Тимошенко - президент Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Коморовський сказав в інтерв'ю польській радіостанції RMF FM.

"Підтримую спосіб мислення Юлії Тимошенко, котра говорить: спочатку підписати Угоду про асоціацію, а пізніше це принесе ефекти, зокрема, для вирішення її проблем", - сказав він.

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Коморовський також заявив, що не почуває себе обдуреним Президентом України Віктором Януковичем. "Ні, це взагалі дивне поняття у політиці, де апріорі відомо про наявність прихованих намірів у кожній ситуації. Я знаю Президента Януковича пару років, з часів, коли він був ще в опозиції, та знаю одне - що він завжди буде керуватися своїм інтересом, своєї політичної сили та своєї держави, тому немає місця на щось таке, як обман", - наголосив Коморовський, відповідаючи на запитання журналіста.

Президент Польщі запевнив, що й надалі підтримує європейську інтеграцію України, зазначивши, що бачить важливий прогрес на цьому шляху.

Зокрема, він звернув увагу на те, що кількість прихильників євроінтеграції в Україні за часів президентства Януковича зросла до 50% з понад 20%.

На думку Коморовського, Янукович "не розіграв ефективно" справу з європейською інтеграцією України, про призупинення якої несподівано оголосив український уряд. "Чи битва програна - побачимо. Битва точиться не лише в Україні. Битва - це швидше випробування... Це Євросоюз відповідає на очікування інших держав, інших суспільств. Це не є так, що ми повинні з кимось битись за майбутнє України", - додав він.