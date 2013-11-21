Коморовський закликав "тримати кулаки" за євроінтеграцію України

Президент Польщі Броніслав Коморовський закликав "тримати кулаки" за європейську інтеграцію України, незважаючи на рішення українського уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це повідомляє офіційний веб-сайт глави Польської держави.

В інтерв'ю польським журналістам Коморовський сказав: "Давайте тримати кулаки за Україну, за її прагнення до інтеграції із Західним світом. Давайте діяти задля того, аби це було можливим вже на саміті у Вільнюсі, але, звичайно, Україна є повністю незалежною країною. Це від України залежить, яку дорогу вибере".

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Прес-секретар Президента Польщі Йоанна Тшаска Вєчорек сказала УНІАН, що Коморовський коментував ситуацію в контексті не лише рішення українського уряду, але також сьогоднішніх заяв Президента України Віктора Януковича у Відні.

Коморовський також згадав про позитивний досвід євроінтеграції Польщі, яка вступила у Євросоюз у 2004 році після підписання Угоди про асоціацію наприкінці 1991 року.

"Бажаючи доброго нашому сусіду, бажаємо, аби він користався з добродійств західного, а не східного світу", - сказав Президент Польщі.