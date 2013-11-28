Учасники Євромайдану пропонують утворити живий ланцюг від Києва до Львова
На акції на підтримку євроінтеграції України, яка відбувається на столичному Майдані Незалежності, пролонувала ініціатива створити завтра живий ланцюг від Києва до Львова.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, більшість з яких - студенти, позитивно сприйняли цю ідею. Періодично вони скандують: “Молодь нації - за євроінтеграцію!”, “Україна - це Європа!” та звернення до Президента України Віктора Януковича: “Підпиши!”.
Учасники акції слухають пісні українських виконавців і стрибають, щоб зігрітися. Також вони гріються біля металевих діжок, в яких палять дрова.
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Періодично на Євромайдані виступають організатори акції та усі бажаючі учасники, які приїхали з різних міст України.
Зараз на Майдані Незалежності перебувають близько 1,5 тис. чоловік. Водночас очікується прибуття колони студентів київських вишів.
На Майдані Незалежності майже немає співробітників міліції.