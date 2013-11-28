Учасники Євромайдану пропонують утворити живий ланцюг від Києва до Львова

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції, більшість з яких - студенти, позитивно сприйняли цю ідею. Періодично вони скандують: “Молодь нації - за євроінтеграцію!”, “Україна - це Європа!” та звернення до Президента України Віктора Януковича: “Підпиши!”.

Учасники акції слухають пісні українських виконавців і стрибають, щоб зігрітися. Також вони гріються біля металевих діжок, в яких палять дрова.

Читайте також: На Майдані Незалежності продовжується мітинг на підтримку євроінтеграції

Періодично на Євромайдані виступають організатори акції та усі бажаючі учасники, які приїхали з різних міст України.

Зараз на Майдані Незалежності перебувають близько 1,5 тис. чоловік. Водночас очікується прибуття колони студентів київських вишів.

На Майдані Незалежності майже немає співробітників міліції.