На Майдані Незалежності продовжується мітинг на підтримку євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, біля Монумента Незалежності люди танцюють під пісні українських виконавців та гріються біля імпровізованих обігрівачів, виготовлених з порожніх металевих бочок, в яких горять дрова.

Служба охорони Євромайдану та координатори акції не виключили, що сьогодні можуть бути провокації. Зокрема, вони повідомили про активність підозрілих людей, які збираються біля поблизу Євромайдану.

Як повідомлялося, акції на підтримку євроінтеграції розпочалися у Києві та в інших регіонах України 21 листопада, коли український уряд оголосив про припинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.