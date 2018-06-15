Лех Валенса: Немає вільної і повної Європи без України

- Пане Президенте, як Ви вважаєте, яке рішення для України правильне: підписувати чи не підписувати угоду про асоціацію з ЄС?

- Я вважаю, що погано проводили переговори – це по-перше. Саме тому однозначної відповіді немає. Є аргументи "за" підписання і "проти".

Але сьогодні Європа в розгерметизованому стані. Після кризи та прийняття нових членів вона не повернулася до норми. Сьогодні вона не є механізмом, який добре працює.

Натомість Україна має сильний зв'язок, прив'язку до Росії. Якби Росія образилась і цілком відмежувалась від України, було б дуже боляче. Європейський союз сьогодні не в змозі компенсувати такі збитки. Європейський союз не має труб, сировини.

- Газу.

- Так, газу. Саме тому в цій ситуації слід діяти дуже обережно. Якби переговори проводили правильно, таких загроз і ризиків не було б.

- А Ви кого зараз звинувачуєте: європейців чи українців?

- Україна перебуває у складній ситуації. Ви - народ із почуттям власної гідності, але з іншого боку усі розуміють залежність від Росії. Ви хочете в ЄС, але Євросоюз не може вас забезпечити навіть нашим сьогоднішнім мінімумом. У Європи - проблеми. Тому вибір надзвичайно важкий.

- Ви хочете сказати, що ЄС нічого запропонувати Україні?

- Не те щоб нічого взагалі... Він просто не може гарантувати вищі стандарти і компенсації вже зараз. Якщо Росія розірве зв'язки з Україною, ваші фінансові потреби стрімко зростуть. І ось цю різницю Європа не зможе компенсувати. У неї зараз немає на це грошей.

- І що - безвихідь?

- Пане редакторе, є незмінні речі, але цю ситуацію слід вирішувати. Треба діяти так, щоби Росія не образилася, щоби не відчувала, що проти неї ведуть якусь гру. Вона має зрозуміти, що на цьому можна заробити. Якби Україна була вмонтована в Європу, усім було б добре. Ви – країна великих можливостей. Тут може розвиватися сільське господарство, інші галузі. Якби Україна краще, ефективніше працювала, Росія могла б також на цьому заробити. Краще Україна зможе функціонувати у складі ЄС.

- Щодо цього є різні думки. Деякі вважають, що після інтеграції з ЄС розпочнеться рай, а інші прогнозують серйозні проблеми в економіці, сільському господарстві. Вважають, що ЄС хоче просто продавати Україні свої товари.

- Європа якраз навіть побоюється України. Ви маєте таку родючу землю, що могли б годувати всю Європу. Усе навпаки: коли Україна стане членом ЄС, можуть збанкрутіти польське сільське господарство, німецьке, французьке тощо. Така правда. Саме тому вже зараз треба чесно сказати – коли Україна стане членом ЄС, вона заробить величезні гроші. Ви будете країною добробуту.

Але компромісом може стати те, що ви відмовитеся від виробництва, наприклад, ручок, якихось механізмів. Це треба все прорахувати. Це філософія Союзу – щось ви робите для нас, а щось - ми для вас. Це політика поступок. В іншому разі не заробить ніхто.

- Ви сказали, що готові летіти до Києва. Цитую: "Я можу допомогти впорядкувати справи українців".

- Так. Я практик, я бачу те, на що не звертають уваги теоретики. Вони роблять ставки на якісь політичні пісеньки, балаканину, а тут треба вирішувати конкретні питання. Тут проблема – що робити, якщо з Росією не вдасться домовитися, якщо вона ухвалить неприємні рішення.

- Що б Ви зараз сказали президенту Януковичу?

- Мудрий розвиток країни – от про що слід домовлятися.

- Але які головні тези, аргументи?

- Це перемови, кожен має своє бачення, щось інше говорить, представляє аргументи. Я зараз не можу Вам відповісти на запитання, які це будуть розмови.

- Чого бракує українській опозиції?

- Вона не прямує до таких переговорів. Вона - непереконлива. Це спільна справа. Проблеми з Путіним, відносини з ЄС. Для успіху треба працювати над усіма складовими, а, якщо чесно, нічого не зроблено. Є відчуття політичної забави, а не діяльності.

- Підозрюю, Ви бачили акції після відмови від підписання Угоди. Сто тисяч на вулицях…

- Так, бачив. Вам здається, що Захід зробить вас щасливими. Ми теж так думали.

- Не підписуючи Угоду у Вільнюсі, Україна втрачає цей шанс на роки чи ні?

- Кожен розуміє, що Україна - це велика країна, велике господарство. Україна – це великі можливості. Наголошую - немає вільної і повної Європи без України. Кожна зі сторін це добре розуміє, тільки Європа не може собі дозволити великі витрати, а Україна не може собі дозволити цілком відірватись від Росії. Ніхто потім не вирішить її проблем.

- На Вашу думку, як це може закінчитися?

- Буде компроміс. Повернуться, підпишуть. Проблема в тому, як переконати Росію, що їй це може бути вигідно. Це головна проблема.

- Ви говорили, що немає вільної Польщі без вільної України. Чому Україна настільки важлива для Польщі?

- У нас спільний досвід, ми багато один про одного знаємо. Наші нації розуміють, що таке біда. Знаємо, що непорозуміння часом стають причиною неприємних подій. Якщо ж ми будемо в одній родині, якщо будемо разом планувати, будувати – вигідно буде всім. Зрештою, ми будемо відходити від мислення категоріями "Польща", "Україна". Ми будемо мислити категорією "європеєць".