Янукович: Україна залишилася з серйозними фінансово-економічними проблемами наодинці

Україна потребує від наших європейських партнерів рішучих кроків назустріч Україні в питанні розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час виступу на пленарному засіданні Саміту ініціативи «Східне партнерство» у Вільнюсі. (Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС – УНІАН.)

За словами Януковича, «європейський вибір для нас залишається стратегічним напрямом подальшого цивілізаційного розвитку Української держави, зміцнення її місця і ролі в сучасному конкурентному світі. Для України Угода про асоціацію є детальним планом всеохоплюючої модернізації відповідно до європейських цінностей та стандартів».

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Він відзначив, що «за останній період нами досягнуто відчутного прогресу на шляху необхідних реформ. Ми налаштовані наполегливо продовжувати цю роботу. Вимушена пауза в процесі укладення Угоди не означає припинення вкрай потрібних Україні євроінтеграційних реформ».

Як заявив Президент, «на жаль, останнім часом Україна опинилася сам-на-сам з серйозними фінансово-економічними проблемами. Тому вже сьогодні ми потребуємо від наших європейських партнерів рішучих кроків назустріч Україні в питанні розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги з використанням усіх наявних механізмів та ресурсів як інституцій, так і держав-членів ЄС».