Янукович підтверджує наміри України підписати Угоду про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович заявив під час виступу на пленарному засіданні Саміту ініціативи «Східне партнерство» у Вільнюсі.

«Україна та ЄС вийшли на завершальний етап укладення Угоди про асоціацію. Переконаний, це відкриє нову сторінку в розвитку Української держави, переведе на якісно новий рівень наші відносини з ЄС та його державами-членами. Я підтверджую наміри України в найближчій перспективі підписати Угоду про асоціацію», - заявив Янукович.

Він зазначив, що Україна спільно з Європейським Союзом вже понад шість років йде непростим курсом переговорів і пошуку компромісів. На цьому шляху нам залишилося зробити лише кілька вирішальних кроків. Йдеться про необхідність підготовки передумов, які забезпечать максимальні результати від імплементації Угоди.

Янукович переконаний, що Україна та ЄС гідно пройдуть цей завершальний етап. Його головним завданням має бути здійснення програми спільних заходів, спрямованих на адаптацію економіки України до нових реалій.

За його словами, Україна сьогодні повинна, в тому числі у зв’язку з новими торговельно-економічними обставинами, готуватися не лише до своєчасної імплементації Угоди про асоціацію, але і до мінімізації негативних наслідків початкового періоду, які, безумовно, відчують на собі найменш захищені верстви українців.

Це вимагає нашої спільної роботи над програмою економічної допомоги Україні, яка дозволить нам здійснити підготовку до підписання Угоди.

На нашу думку, така програма має стати результатом спільних зусиль України та ЄС.

«Впевнений, у результаті цієї роботи буде знято існуючі протиріччя, що дасть можливість підписати Угоду і рухатися визначеним стратегічним шляхом європейської інтеграції без серйозних втрат для економіки України», - наголосив Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. У зв'язку з цим рішенням в різних містах України та світу почалися масові протести, які тривають досі.

Сьогодні у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.