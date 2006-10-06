Янукович заявляє, що європейський вибір України є незворотним

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що європейський вибір України є незмінним і незворотним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав у своєму виступі перед послами акредитованими в Україні. «Позиція нового уряду – європейський вибір України, як стратегічний зовнішньополітичний курс держави, є незмінним і незворотним», - сказав він.

Він зазначив, що буде продовжуватися розбудова взаємовигідного партнерства і економічної співпраці з найближчими сусідами. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що у 2008 році закінчується дія угоди про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, і уряд України проводить роботу з підготовки нової широкої угоди, яка має вивести відносини України і ЄС на якісно новий рівень.

«Мої зустрічі з лідерами ЄС у Брюсселі переконали мене, що наші партнери в ЄС зі свого боку налаштовані на поширення співпраці з Україною», - сказав він, нагадавши, що Україна та ЄС перебувають на завершальному етапі укладення угод про спрощення візового режиму і реадмісію.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що ця робота буде завершена до самміту Україна – ЄС у Гельсінкі. Він також зазначив, що у 2006-2007 роках український уряд наполегливо виконуватиме євроінтеграційні завдання визначені планом дій Україна – ЄС.

Також В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що уряд продовжуватиме інтенсифікацію прагматичного співробітництва з НАТО. «Для цього є всі підстави і Україна в цьому зацікавлена», - зазначив він.

Він висловив переконання, що посли поділяють точку зору про те, повноправне членство в НАТО повинно мати широку підтримку населення.

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що уряд робить реальні кроки для інформування населення стосовно НАТО та інтересів України у співробітництві з Альянсом.

«Ми готові й надалі розвивати тісне співробітництво з НАТО шляхом реалізації конкретних спільних проектів», - сказав він.