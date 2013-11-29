Пшонка заперечує заяву Турчинова про переведення Тимошенко до колонії

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявляє, що екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пшонка заявив на брифінгу у Харкові, коментуючи заяву одного з лідерів ВО «Батьківщина», народного депутата Олександра Турчинова, який з посиланнм на джерела в Адміністрації Президента заявив, що Тимошенко планують перевести з лікарні до Качанівської колонії.

“Те, що Турчинов говорить, я не знаю якими фактами він користується. Сьогодні вона знаходиться на території лікарні. У неї сьогодні масаж, легка лікувальна фізкультура”, - сказав Пшонка.

Він підкреслив, що зараз Тимошенко “нікуди не хоче йти, не хоче виконувати слідчі дії”. Генпрокурор звернув увагу, що подібні провокації були й у той час, коли Тимошенко перевезли з колонії до лікарні.

“Турчинов сам собі протирічить. Треба мати послідовність”, - наголосив Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 листопада, на брифінгу в Києві Турчинов заявив, що ув’язнену екс-прем’єра Тимошенко планують перевести з лікарні «Укрзалізниці» у Харкові до Качанівської колонії.

Він зазначив, що з джерел в Адміністрації Президента стало відомо, що “лідера опозиції планують повертати до казематів Качанівської колонії”.

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Турчинов наголосив, що це переведення має відбутися найближчим часом. За його словами, “зараз Адміністрація Президента дала наказ керівникам колонії використовувати ув'язнених для боротьби з опозицією”.

На уточнююче запитання журналістів, про що йдеться, він відповів, що, зокрема планується кампанія з висловлення незадоволення ув'язненими якимись пільгами, які нібито надаються Тимошенко.

Як заявив Турчинов, до Тимошенко будуть застосовуватися тортури. На уточнення журналістів, про що йдеться, він відповів: “Переведення в Качанівську колонію буде означати повну неможливість лікування Юлії Володимирівни, яка вже довгий час перебуває в лікарні і яка потребує негайної операції».

Нагадаємо, 21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. У зв'язку з цим в різних містах України та світу почалися масові протести, які тривають досі. Зараз на Майдані Незалежності у Києві зібралися близько 2 тисяч прихильників євроінтеграції.

25 листопада Тимошенко оголосила голодування з вимогою підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Сьогодні у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.