Турчинов каже, що Тимошенко планують перевести з лікарні до колонії

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу один з лідерів ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов.

Він зазначив, що з джерел в Адміністрації Президента стало відомо, що “лідера опозиції планують повертати до казематів Качанівської колонії”.

Нагадаємо, 21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. У зв'язку з цим в різних містах України та світу почалися масові протести, які тривають досі. Зараз на Майдані Незалежності у Києві зібралися близько 2 тисяч прихильників євроінтеграції.

25 листопада Тимошенко оголосила голодування з вимогою підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Сьогодні у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Тимошенко компенсувати НАК «Нафтогаз України» збитки у розмірі 1,5 млрд грн, завдані внаслідок реалізації положень газових контрактів 2009 року.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові. 9 травня 2012 року Тимошенко була госпіталізована до стаціонару ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває досі.

У даний час суди розглядають ще дві кримінальні справи стосовно Ю.Тимошенко: про переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України і про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.