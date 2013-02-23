Тюремники запевняють, що Тимошенко не везтимуть до колонії

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.

”Керівництво Качанівської виправної колонії на сьогоднішній день не розглядає питання перевезення засудженої Ю.Тимошенко до колонії. Тому повідомлення у ЗМІ про наміри силового вивезення засудженої є неправдивими, а їх зміст нагадує вигадки самих журналістів”, - зазначається у повідомленні прес-служби ДПтС.

«Наголошуємо, - йдеться далі, - що співробітники пенітенціарної служби ніколи не застосовували до засудженої Ю.Тимошенко сили і не збираються цього робити». ”Крім того, нагадуємо, що 25 лютого п.р. в ЦКЛ Укрзалізниці має розпочати свою роботу Міжнародна медична комісія”, - зазначили у прес-службі.

Водночас у ДПтС наголосили, що засуджена Ю.Тимошенко, яка до учорашнього дня приймала реабілітаційні процедури за місцем свого знаходження, сьогодні виявила бажання це робити у спеціально облаштованій на це кімнаті за умови відсутності під час проходження реабілітаційних заходів у приміщенні співробітниць пенітенціарної служби і така можливість їй була забезпечена.