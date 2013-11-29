Лідери опозиції поїдуть Україною, взявши участь у протестних акціях - Яценюк
19:55, 29 листопада 2013Політика
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Троє лідерів опозиції поїдуть Україною, взявши участь у протестних акціях. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час виступу на Євромайдані лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
Яценюк пообіцяв добиватися імпічменту президента
Він зазначив, що опозиція проведе масові протестні акції по всій Україні.
“Ми разом втрьох поїдемо по всій Україні, щоб Україна побачила, що є єдність опозиції”, - наголосив Яценюк.
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Він підкреслив, що парламентська опозиція може перемогти лише в тому випадку, коли буде разом. За його словами, влада намагається роз'єднати опозиційні сили, але “ми повинні продемонструвати єдність”.
За його словами, опозиція у парламенті буде добиватися ухвалення закону про імпічмент Президента для того, щоб «змістити Януковича ще до президентських виборів 2015 року».
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