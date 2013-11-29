Лідери опозиції поїдуть Україною, взявши участь у протестних акціях - Яценюк

Він зазначив, що опозиція проведе масові протестні акції по всій Україні.

“Ми разом втрьох поїдемо по всій Україні, щоб Україна побачила, що є єдність опозиції”, - наголосив Яценюк.

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Він підкреслив, що парламентська опозиція може перемогти лише в тому випадку, коли буде разом. За його словами, влада намагається роз'єднати опозиційні сили, але “ми повинні продемонструвати єдність”.

За його словами, опозиція у парламенті буде добиватися ухвалення закону про імпічмент Президента для того, щоб «змістити Януковича ще до президентських виборів 2015 року».