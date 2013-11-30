Азаров обурений розгоном Євромайдану і каже, що влада в цьому не зацікавлена

Прем'єр-міністр України Микола Азаров глибоко обурений і стурбований розгоном демонстрантів на Майдані Незалежності, який стався минулої ночі.

Про це прем'єр написав у заяві, розміщеній на його сторінці в мережі Facebook.

«Я глибоко обурений і стурбований тим, що сталося вночі на Майдані Незалежності. Ті відомості з різних боків, які у мене є на даний момент, не дозволяють зробити однозначні висновки: хто несе відповідальність за цю провокацію», - зазначається у заяві.

Азаров також повідомив, що створено оперативно-слідчу групу за участю співробітників прокуратури, яка дасть кваліфіковану правову оцінку усіх учасників конфлікту, «об'єктивну оцінку, незважаючи ні на що».

«Переконаний, що це буде зроблено, оскільки всі дії, всі події задокументовано. Цій групі висунуто завдання провести розслідування в максимально стислі терміни і дати суспільству чітку відповідь: хто, за що і яке покарання має понести», - заявив прем'єр.

«Зараз зрозуміло одне: хто абсолютно не зацікавлений у такому сценарії, так це влада. Навпаки, наше завдання – зберегти спокій і стабільність у країні. Я неодноразово говорив, і повторю: люди, які законно і мирно висловлюють свій протест, – це наші співгромадяни, права яких ми зобов'язані захищати. Ці люди висловлюють підтримку європейської інтеграції, тобто, тій політиці, яку проводили і проводитимуть Президент і Уряд. Ми цінуємо їх думку, їх позицію і ведемо з ними діалог, як і з іншими членами нашого суспільства», - зазначається у заяві прем'єра.

Азаров також призвав українців не піддаватися на провокації.

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«Я закликаю всіх людей у цій складній, емоційно розпаленій обстановці не піддаватися на провокації, не вірити усіляким чуткам, тверезо і зважено оцінювати факти, відокремлюючи їх від домислів», - зазначається у заяві Азарова.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, чого вимагали тисячі українців, які вийшли 21 листопада на Євромайдани по всій країні.

Сьогодні, 30 листопада, вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли укриття у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни. Вранці їх було близько 500. Станом на 15.00 на Михайлівській площі вже зібралося близько 7 тисяч громадян.