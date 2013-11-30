«Беркут» розігнав ЄвроМайдан (відео)

Користувачі соціальних мереж пишуть, що "Беркут" розігнав Євромайдан за хвилини. "Все закінчилося", "Кінець першої дії. Завіса", - емоційно повідомляють у Twitter. Людей із Майдану вивозять "швидкими", пише ТСН.ua.

Очевидці подій кажуть, що люди не чинили опору правоохоронцям, бо спали або сиділи. Центр Києва нагадував зону бойових дій. Очевидці подій стверджують, що лунали крики жінок, яких бив "Беркут", а тікаючих людей переслідували аж до Прорізної і Михайлівської, велика частина мітингувальників опинилася у автозаках. Також є повідомлення про те, що правоохоронці стріляли в повітря.

Нині весь Майдан обгороджений парканом, комунальники прибирають та встановлюють новорічну ялинку.

"Більше ніякої міліції із народом", - пишуть у соціальних мережах і закликають людей вранці виходити, якщо не на Майдан Незалежності, то хоча б на інше місце. Киян закликають допомагати пораненим та надавати їм медичну допомогу.