У МВС запевняють, що міліція на Майдані не була налаштована агресивно

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Валерій Коряк заявляє, що міліції не надавався наказ діяти агресивно стосовно мітингувальників на Євромайдані в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коряк заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, на брифінгу в Києві.

“Я запевняю, що міліція не була налаштована на прояв агресії – вона, агресія, була спровокована провокаторами, яких ми зараз встановлюємо... Ті громадяни, які постраждали, вони стали жертвами провокаторів, ми надамо і оцінку діям наших співробітників, і тим, хто спровокував”, - сказав Коряк.

Він підкреслив, що міліція надалі залишається без агресії, ніяких наказів до застосування сили ніхто не давав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "беркуту" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

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Водночас МВС стверджує, що Євромайдан у Києві розігнали через спротив учасників акції міліціонерам. Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вночі 30 листопада «на Майдан Незалежності правоохоронці прибули на звернення Управління благоустрою КМДА. Активні дії представників «беркуту» розпочали після того, як мітингувальники почали чинити опір міліціонерам, кидати у них сміттям, склянками, пляшками з водою та підпаленими палками. Як наслідок, 35 осіб було затримано. Стосовно них складено адміністративні протоколи та відпущено додому».

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медичну допомогу було надано 35 постраждалим від міліції внаслідок нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Він додав, що 7 людей ще перебувають у лікарнях, що постраждалі отримали забої та садна, є одна черепно-мозкова травма, і один перелом.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни. Вранці їх було близько 500. Станом на 17.00 на Михайлівській площі вже зібралося близько 15 тисяч громадян.