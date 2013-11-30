Данський журналіст зняв відео, на якому бійці «Беркута» б'ють людей ногами по голові

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько четвертої години ранку Євромайдан припинив своє існування через атаку кількох тисяч бійців спецпідрозділу "Беркут".

Зараз весь Майдан огороджений парканом, комунальники прибирають і встановлюють новорічну ялинку.

Українська опозиція вимагає відставки уряду, який дав наказ жорстоко розігнати мирну проєвропейську акцію на Майдані Незалежності в Києві.