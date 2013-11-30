На Михайлівській площі, за різними оцінками, зібралося від 20 до 40 тисяч осіб

На Михайлівській площі в Києві кількість мітингувальників наблизилась до 20 тисяч осіб, передає кореспондент УНІАН. Інші ЗМІ називають цифру в 40 тисяч осіб.

Люди стоять на самій площі, а також на прилеглих вулицях, постійно скандуючи ”Зека геть!”, ”Києве, вставай!”, ”Революція!”. Багато хто з мітингувальників планують залишатись на площі всю ніч.

У натовпі також почали роздавати запалені свічки, з якими вже стоїть частина учасників акції.

Як пише "Сегодня", активісти добре і організовано підготувалися до мітингу. Біля входу в Михайлівський собор знаходиться мобілізаційний центр, розставлені столи і стільці.

За одним столом записують тих, у кого є автомобілі і можливість кудись відвезти людей з потреби. Мітингувальники залишають номери телефонів та інформацію про те, куди і на якому автомобілі вони можуть поїхати. За наступним столом знаходиться інформаційний центр, де можуть зареєструватися журналісти. Ще за одним столом знаходяться люди, що здійснюють розшук тих, хто постраждав вночі і кого тепер не можуть знайти.

За наступним столом реєструють заяви побитих активістів. Записуються сюди тільки ті, хто залишився на мітингу. При цьому в лікарнях Києва знаходиться ще кілька десятків людей, які ніде не зареєстровані. На даний момент зібрано вже 70 заявок постраждалих.

При цьому на площі чергують лікарі, які можуть надати допомогу тим постраждалим, які не хочуть звертатися в державні лікарні. Крім того, серед активістів знаходяться адвокати, які пропонують побитим активістам свої послуги.

Ще за одним столом в коробку збирають гроші для мітингувальників. За іншим - реєструють тих, кому може знадобитися житло і тих, хто може це житло надати як для ночівлі, так і для проживання. У списку вже є близько 200 квартир.

На самій території Михайлівського собору роздають їжу, чай, кава в необмеженій кількості. Активісти заготовили великий запас їжі та води у великих бутлях.

Крім цього, на площу привезли багато теплих речей, зв'язки дров та обігрівачі UFO. Також був заготовлений картон, який можна підкласти під ноги тим, хто всю ніч стоятиме на холодному асфальті.

Нагадаємо, що сьогодні вночі бійці спецпідрозділу «Беркут» силою розігнали людей, які вже другий тиждень проводять мітинг на підтримку євроінтеграції. Мітингувальників відтіснили з Майдану Незалежності в Києві, тому вони передислокувалися на Михайлівську площу.