З'явилося нове відео жорстокого розгону "Беркутом" Євромайдану

З'являються все нові відео з ранкового штурму Євромайдану на Майдані Незалежності спецпідрозділом "Беркуту".

Як повідомляє ТСН, ці кадри зняті журналістом Мустафою Найємом. Тут видно, як правоохоронці оточили монумент незалежності, на якому зібрались люди, які не встигли втекти, та почали несамовито бити кийками і ногами усіх підряд.

Люди при цьому навіть не намагались чинити опір.