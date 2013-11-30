Після розгону Євромайдану безвісти зникло шестеро осіб (список)

Після атаки "Беркута" і розгону Євромайдану в соціальних мережах з'явилася інформація про зниклих безвісти.

На даний момент невідоме місцезнаходження шести осіб:

1. Бондар Микола

2. Павлов Павло

3. Крайдун Володимир

4. Угрин Василь

5. Прийдун Володимир

6. Розпутній В'ячеслав

Також люди повідомляють про зникнення речей і необхідність правової допомоги.

"Ми в якомусь РУВС, у подруги розбито голову, у знайомого - відкритий перелом!" - пишуть мітингувальники.

На тему: Стало відомо, хто віддав наказ «Беркуту» йти на Майдан

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля п’ятої ранку «Беркут» розігнав Євромайдан.

Правоохоронці повністю оточили Майдан Незалежності і почали "зачистку" території. Люди при цьому у паніці втікали. А тих, хто відмовлявся йти добровільно, "Беркут" підганяв кийками, не жаліючи навіть дівчат та жінок.

Серед активістів звучали заклики до чинення опору співробітникам міліції, але вони були поодинокими і до них ніхто не прислухався.

На місці працювала бригада "швидкої допомоги", лікарі надавали допомогу постраждалим захисникам Майдану.