Після розгону Євромайдану безвісти зникло шестеро осіб (список)
Після атаки "Беркута" і розгону Євромайдану в соціальних мережах з'явилася інформація про зниклих безвісти
Після атаки "Беркута" і розгону Євромайдану в соціальних мережах з'явилася інформація про зниклих безвісти.
На даний момент невідоме місцезнаходження шести осіб:
1. Бондар Микола
2. Павлов Павло
3. Крайдун Володимир
4. Угрин Василь
5. Прийдун Володимир
6. Розпутній В'ячеслав
Також люди повідомляють про зникнення речей і необхідність правової допомоги.
"Ми в якомусь РУВС, у подруги розбито голову, у знайомого - відкритий перелом!" - пишуть мітингувальники.
На тему: Стало відомо, хто віддав наказ «Беркуту» йти на Майдан
Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля п’ятої ранку «Беркут» розігнав Євромайдан.
Правоохоронці повністю оточили Майдан Незалежності і почали "зачистку" території. Люди при цьому у паніці втікали. А тих, хто відмовлявся йти добровільно, "Беркут" підганяв кийками, не жаліючи навіть дівчат та жінок.
Серед активістів звучали заклики до чинення опору співробітникам міліції, але вони були поодинокими і до них ніхто не прислухався.
На місці працювала бригада "швидкої допомоги", лікарі надавали допомогу постраждалим захисникам Майдану.