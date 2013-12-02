Президент Польщі скликав Раду нацбезпеки щодо ситуації в Україні

Про УНІАН повідомила прес-служба глави Польської держави.

"Головною темою засідання будуть політично-стратегічні висновки з української кризи", - відзначено у повідомленні.

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Прес-секретар Президента Польщі Йоанна Тшаска-Вєчорек сказала УНІАН, що, за її даними, Коморовський поки що розмовляв на тему того, що відбувається в Україні з главою Української держави Віктором Януковичем.

Як повідомляв УНІАН, Коморовський раніше говорив, що представники польської влади та опозиції на засіданні RBN повинні обговорити стратегію дій Польщі до того, що відбувається в Україні.

Він також говорив, що планує обговорити ситуацію з Януковичем.

Сотні тисяч людей в Києві та десятки тисяч в інших містах України протестують проти відмови української влади підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, що мало статися на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 29 листопада.

Протести посилились ще більше після силового розгону демонстрантів з Майдану Незалежності у Києві в ніч на суботу, 30 листопада.