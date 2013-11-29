Президент Польщі скасував візит в Україну 2 грудня

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Коморовського у п'ятницю.

"Все, що було заплановано на понеділок, 2 грудня, відмінено", - сказала співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося про те, що у понеділок Коморовський планує взяти участь у відкритті нового пункту пропуску на польсько-українському кордоні разом з Президентом України, а також в польсько-українському економічному форумі у Львові.

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Представник організатора форуму сказав УНІАН, що в ньому також мали взяти участь Президенти України та Польщі, але вони відмінили свою участь.

Сьогодні раніше на прес-конференції Коморовський сказав, що пункт пропуску "Будомєж-Грушев" відкриють замість Президентів Польщі та України заступники голів урядів обох країн, зазначивши, що це було рішення української сторони.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, прес-служба Президента анонсувала на 3-6 грудня державний візит Януковича до Китайської Народної Республіки.