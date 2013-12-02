Коморовський скличе Радбез для узгодження економічної підтримки України

”В найближчі дні треба скликати Раду національної безпеки, на якій представники виконавчої влади могли б поділитися своїми зауваженнями і задумами з опозицією і парламентськими силами в Польщі”, - сказав Коморовський журналістам в неділю, відзначивши, що Радбез - це єдина платформа для зустрічей представників влади з парламентськими партіями.

Мова може піти про економічну підтримку України на випадок повернення властей в Києві до процесу євроінтеграції, сказав він, передає РІА «Новости».

”Якщо хочемо не тільки словами підтримати Україну, то треба задуматися над тим, як ми можемо допомогти і зацікавити інші країни, якщо сценарій буде позитивним, зацікавити Україну підписанням Угоди про асоціацію, наскільки ми як суспільство і як державу готові взяти участь у програмі підтримки України, що знаходиться в скрутному економічному становищі”, - сказав Коморовський.

Президент не виключив, що незабаром зможе поговорити про це по телефону з главою України Віктором Януковичем.

”Зустріч може бути використана для побудови загального польського погляду на те, що Польща повинна зробити для побудови нових шансів інтеграції України із західним світом”, - сказав польський Президент.