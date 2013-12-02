Янукович пообіцяв Баррозу розслідувати застосування сили на Майдані

Президент України Віктор Янукович пообіцяв Президентові Єврокомісії Жозе Мануелю Баррозу розслідувати застосування сили проти демонстрантів у Києві "якнайшвидше", повідомляє Європейська комісія.

Як зазначається в повідомленні на сайті ЄК, під час телефонної розмови Баррозу закликав владу і опозицію в Україні до стриманості і початку політичного діалогу, а також наголосив на потребі поваги до громадянських прав та свобод.

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«Президент Янукович погодився з цим підходом і прямо підтвердив намір розслідувати застосування сили українською міліцією і поінформувати громадськість про результати», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько чотирьох годин ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 постраждалим від дій міліції під час нічного розгону акції на Майдані Незалежності.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли притулок у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, вже було від 20 до 40 тисяч громадян.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона чоловік.

Однак, провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських та закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися.