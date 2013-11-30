Янукович обурений подіями на Майдані, він доручив Генпрокуратурі покарати винних

Про це йдеться у його Зверненні до Українського народу, повідомляє прес-служба Глави держави.

«Я глибоко обурений тими подіями, які відбулися вночі на Майдані Незалежності. Я засуджую дії, які призвели до силового протистояння та страждань людей», - наголошує Президент.

Янукович зазначає, що кілька днів тому він перед усією країною заявив про підтримку громадянських ненасильницьких акцій.

«Ті, хто не почули слова Конституції та Президента і своїми рішеннями та діями спровокували конфлікт на Майдані, будуть покарані», - запевнив Президент.

Янукович вимагає від Генеральної прокуратури України терміново надати йому та українському суспільству результати негайного та об’єктивного розслідування для належного покарання винних.

«Я підтверджую - ми єдині у виборі нашого спільного європейського майбутнього. Вчора завершився Вільнюський саміт, який засвідчив - у нас з європейськими колегами є спільне розуміння проблем, що існують, і є спільне бажання працювати над їх подоланням», - йдеться в заяві.

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На думку Президента, «сьогодні нам потрібна спільна робота над програмою заходів, що зробить економіку України менш вразливою, захистить робочі місця, зарплати, пенсії та у перспективі дозволить їх підвищувати».

«Саме про це я говорив у Вільнюсі», - сказав Янукович.

«Запевняю з усією відповідальністю: всі зусилля влади, спрямовані на подолання кризових процесів, зміцнення економіки України, покращення життя людей. Я закликаю кожного з вас долучитися до цього відповідального завдання. Кожен має докласти максимальних зусиль до зміцнення нашої держави та об’єднання нашого суспільства», - наголосив у своєму Зверненні Глава держави.

Янукович переконаний, що «саме такий підхід дозволить нам досягнути бажаних цілей і не допускати більше конфліктів та протистояння в суспільстві».

«Вірю у вашу мудрість та готовність до спільної роботи заради нашого європейського майбутнього», - йдеться в заяві Януковича.